Karlsruhe. «Wir diskutieren das Thema inzwischen immer unter dem innenpolitischen Blickwinkel», sagte er am Mittwoch in Karlsruhe. «Das wird der Lage der Menschen, die zu uns kommen, nicht gerecht.» Er mahnte, die Schicksale wieder mehr in den Blick zu nehmen. «Es geht um Begegnung und Beziehung und nicht um Aufbewahrung», sagte er.

Gleichzeitig lobte der Theologe eine weiter breite Unterstützung durch rund 40 000 ehrenamtliche Helfer, die sich in Baden-Württemberg seit Jahren um die Belange von Migranten kümmerten. Ungeachtet der politischen Lage gebe es in den Gemeinden eine große Kontinuität der Hilfe.