Stuttgart. Dieser ungebrochenen Begeisterung möchte das Landesmuseum Württemberg mit der Sonderausstellung «Faszination Schwert» auf den Grund gehen, hieß es am Donnerstag im Museum. Prunkstück der Ausstellung sei das original württembergische Herzogschwert, das Eberhard im Bart im 15. Jahrhundert bei seiner Ernennung zum Herzog erhielt.

Erstmals in Deutschland widme man sich der rund 4000 Jahre Geschichte des Schwertes in Mitteleuropa - in der Bronzezeit vor allem als Tötungswaffe genutzt über das Schwert als Symbol der Macht und des Rechts bis in die Popkultur etwa bei «Star Wars» und «Game of Thrones». Dabei stehe das Schwert immer stellvertretend für Gerechtigkeit und fungiere als ultimative Waffe gegen Gut und Böse.

Ausgestellt werden rund 340 Exponate, die vom 13. Oktober bis zum 28. April 2019 erkundet werden dürfen. Besucher können sich an verschiedenen Stationen auch selbst in den Adelsstand erheben, den virtuellen Schwertkampf üben oder das Schwert «Excalibur» aus dem Stein ziehen. Zum Eröffnungswochenende ist der Eintritt zur Ausstellung mit öffentlichen Führungen, Fechtpräsentationen und Schnupperkursen zum Thema Schwertfechten frei.