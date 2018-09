Langer Weg zurück in die Heimat

Berlin. Nachdem die Terrormiliz IS weitgehend besiegt ist, wird die Debatte über die Heimkehr von Flüchtlingen lauter. Russlands Präsident Wladimir Putin hat syrische Migranten aufgefordert, den Wiederaufbau ihres Landes mitzugestalten. Die Bundesregierung fördert freiwillige Rückreisen in den Irak oder nach Afghanistan. Doch wie gefährlich ist die Lage in den Ländern wirklich?

Gewalt in Afghanistan

Fast 200 Menschen verlieren bei dem Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai 2017 ihr Leben. Die Bundesregierung setzt daraufhin die „Rückführung nach Afghanistan“ aus. Nur Straftäter, Gefährder und „Identitätstäuscher“ dürfen noch abgeschoben werden. Ein Jahr später schreibt der deutsche Botschafter Walter Haßmann: „Wir verurteilen auf das Allerschärfste diese menschenverachtende Gewalt, die in der Bevölkerung Zweifel an einer friedlichen Zukunft Afghanistans sät.“

Die Bundesregierung hat weniger Zweifel und hebt die Abschiebebeschränkungen im Juni dieses Jahres auf. Grundlage ist ein neuer Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Das UN-Flüchtlingskommissariat warnt allerdings vor einer pauschalen Bewertung. „Die Situation ist nach wie vor schlecht“, sagt Roland Blank, UNHCR-Vertreter in Berlin. „Sie ändert sich ständig, ist aber immer kritisch.“

In Gegensatz zu Grünen, Linken und Gruppen wie Pro Asyl hält die Bundesregierung die Sicherheitslage in Afghanistan nicht grundsätzlich für prekär. Sie unterscheide sich „regional und unterliegt Schwankungen“, so die Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag. In den urbanen Zentren, in denen zwei Drittel der Bevölkerung leben, sei „die Sicherheitslage ausreichend kontrollierbar“.

Es gibt viele Rückkehrer. Die kommen aber vor allem aus dem Nachbarland Pakistan. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) teilt dazu mit, viele kehrten „in extreme Armut zurück“. Die Bundesregierung sieht „große Herausforderungen“ für die afghanischen Aufnahmegemeinden. Die Arbeitslosenquote liege bei 40 Prozent. 3,3 Millionen Menschen, 10 Prozent der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Ethnische Spannungen im Irak

„Eine der Kernursachen der Konflikte im Irak ist das Fehlen eines Staats- und Gesellschaftsmodells, das eine Perspektive für alle Bevölkerungsteile bietet, unabhängig von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.“ So steht es in einem Bericht der Bundesregierung aus diesem Monat. Viel Konfliktstoff bietet die Auseinandersetzung zwischen der Zentralregierung in Bagdad und der von Irakisch-Kurdistan in Erbil.

Insgesamt sei die Menschenrechtslage im Irak „besorgniserregend“. Zwei Millionen Binnenflüchtlinge können nicht in ihre Heimatorte im Zentralirak zurück, nicht zuletzt wegen anhaltender oder wachsender ethnischer Spannungen. Sunnitischen Muslimen werden von anderen Teilen der Bevölkerung Sympathien für den IS unterstellt. Paramilitärische Milizen terrorisieren die Bevölkerung: Es gibt willkürliche Festnahmen, sexuelle Gewalt, Verschleppungen und Vertreibungen. Und der IS soll nach wie vor über Zellen mit 3000 bis 5000 Kämpfern verfügen. Die Uno beziffert die Anzahl der Hilfsbedürftigen auf 8,7 Millionen Menschen. Fast 2 Millionen brauchen Nahrungshilfe.

In Erbil, der Hauptstadt des Nordiraks, eröffnete die Bundesrepublik ein Migrationsberatungszentrum. Außerdem fördert Deutschland „die freiwillige Rückkehr irakischer Staatsangehöriger“. 2017 waren es 2900. Die große Koalition will „in naher Zukunft eine bilaterale Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit dem Irak im Bereich der Rückkehr, Rückübernahme und Reintegration treffen“.

Unübersichtliche Lage in Syrien

Beim UNHCR geht man davon aus, dass viele syrische Flüchtlinge von sich aus zurückkehren werden. Bund und Länder haben dagegen Syrer noch nicht in ihr humanitäres Förderprogramm zur Rückkehrförderung aufgenommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge spricht immerhin von der „Möglichkeit, die Ausreise fördern zu lassen“.

Doch gegen eine Rückkehr sprechen nach wie vor gewichtige Gründe. Der wichtigste: das Assad-Regime. „In Syrien bleibt fraglich, ob das Regime Flüchtlinge überhaupt wieder aufnehmen möchte“, meint Malte Gaier, Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Beirut. Gaier sieht stattdessen „systematische relevante Vertreibungen“. Assad selbst habe davon gesprochen, Syrien „homogener“ machen zu wollen. „Es gibt zum Beispiel das ,Gesetz Nr. 10‘, das letztlich die Enteignung von Flüchtlingen beinhaltet. Noch aber ist unklar, ob und wie das Gesetz angewendet wird. Eindeutig aber ist die Angst junger Männer, bei einer Rückkehr nach Syrien zum Militärdienst eingezogen zu werden.“

Außerdem verfügen die syrischen Geheimdienste über gut geführte Akten. „Das haben sie übrigens unter anderem von der Sowjetunion und der Staatssicherheit der DDR gelernt“, sagt Gaier. „Entsprechend befürchten Rückkehrer Befragungen und Verhöre oder gar Folter. Unter Syrern in den Flüchtlingslagern hört man immer wieder von Rückkehrern, die in Gefängnissen oder Polizeistationen verschwunden sind.“