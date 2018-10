Lauf- und spielstarker Gegner

An diesem Wochenende spielt beim SV Eutingen der Fußball ausnahmsweise mal nicht die allererste Geige. Mit einem Festwochenende werden die Eutinger ihr neues Sportheim einweihen. Die Vorfreude ist riesig – auch beim Damenteam, das diese Woche kräftig dabei war das neue Schmuckstück rauszuputzen. „Klar, dass wir unsere Einweihung am Sonntag mit einem Sieg feiern wollen“, kommt Eutingens Trainer Roland Gölz vor dem Heimspiel gegen Heidenheim auch nicht am Großereignis vorbei.

Heidenheim, da war doch was: Die Eutinger haben in der Verbandsliga bisher viermal gegen den FFV gespielt, aber noch nie gewonnen. Ein mageres Pünktchen ist die Ausbeute aus den beiden vergangenen Jahren. „Die liegen uns einfach nicht“, sagt Trainer Gölz. Heidenheim habe, so der Trainer, eine überaus spiel- und vor allem laufstarke Truppe. „Mit ihrem hohen Tempo haben sie uns bisher immer das Leben schwer gemacht“, sagt Gölz. Er erinnert sich an ein Spiel aus der vorigen Saison: „Da habe ich gedacht, dass die doch irgendwann mal nachlassen würden. Das taten die aber nicht.“

Zu Hause noch ohne Gegentor

Weil es in den bisherigen Spielen in dieser Saison noch nicht ganz so gut lief für Heidenheim (nur zwei Punkte und damit Tabellenvorletzter) erhoffen sich die Eutinger natürlich, dass am Sonntag alles anders wird, als in der Vergangenheit. Eutingen hat nämlich einen sehr guten Rundenstart erwischt und zu Hause beide Spiele ohne Gegentor gewonnen. Nach dem 1:0 gegen Musbach folgte ein überraschendes 2:0 gegen Herrenberg. „Wenn wir die Null wieder halten können wäre das eine super Sache“, sagt Gölz.

Den Eutinger Trainer treibt allerdings um, wer die bisher beste SV-Torschützin Carolin Schimpf (drei Tore) ersetzen kann. Schimpf hat sich beim Auswärtsspiel in Jungingen verletzt und wird wohl einige Wochen nicht spielen können. Neben Alina Vees ist sie schon die zweite Langzeitverletzte in dieser Saison.

Jammern will Gölz deshalb aber nicht, denn alle anderen Spielerinnen sind am Sonntag an Bord. Von kleineren Blessuren abgesehen, sind auch alle fit und mittlerweile schleppt man auch keine „Nachwehen“ mit der sich regelmäßig bis in den Herbst hinein ziehenden Urlaubszeit. Gölz hat also (wieder mal) die Qual der Wahl, welche Spielerinnen er aus seinem rund 18 Frau starken, sehr ausgeglichen besetzten Kader in die Startformation stellt.

Das Ziel von Trainer und Team ist klar: Nach dem Spiel gehts ab ins neue Sportheim. Und da soll dann nicht Trübsal geblasen, sondern möglichst ein Sieg gefeiert werden.