Lebenslange Freiheitsstrafen für Morde an Unternehmern

Frankenthal. Die Kammer sah es am Freitag als erwiesen an, dass die beiden türkischen Staatsangehörigen im Alter von 39 und 50 Jahren sowie eine 44-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln zwei Unternehmer aus dem badischen Brühl und aus Ludwigshafen Ende 2016 zunächst unter einem Vorwand in Lagerhallen gelockt und ihnen Geld abgepresst hatten. Danach erdrosselten sie die beiden Männer. Ein Opfer stammte aus Ex-Jugoslawien, das andere hatte türkische Wurzeln.

Das Landgericht stellte in allen Fällen auch die besondere Schwere der Schuld fest. Im Fall des 50-Jährigen wurde zudem Sicherheitsverwahrung angeordnet.