Lernort auf vier Rädern vermittelt Natur

„Naturschutz mit Herz und Verstand“ heißt es für die dritte und vierte Klasse der Fischinger Grundschule, wenn am 12. April das Fischmobil des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg einen Halt in Fischingen einlegt.„Fisch on Tour“ ist ein kostenloses Projekt des Landesfischereiverbands. Mit dem Fischmobil werden Schulen und Feriengruppen, Fischereivereine und Veranstaltungen von Städten und G...