Letzte Anlaufstelle

Die Straßen sind proper, die Häuser schmuck, die Passanten gut gekleidet. Horb ist eine Stadt, in der es zwar Missstände gibt, aber im Großen und Ganzen ist die Welt hier in Ordnung. Das ist zumindest der erste Blick, der sich beim Spazieren durch die Gassen aufdrängt. Doch es gibt auch andere Geschichten: Armut, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, Gewalt gegen Frauen. Sabine Laabs-Buschbacher (49) könnte davon so manches erzählen. Von Mietschulden, Stromsperren, von Räumungsandrohungen, von Familien, die nicht von ihrem Einkommen leben können, von Alleinerziehenden, die ihre Kinder nicht zum Schulausflug schicken, weil das Geld fehlt. Seit über 20 Jahren

arbeitet die Diplom-Sozialpädagogin bei der Erlacher Höhe in der ambulanten Beratung. Viele Jahre in Freudenstadt, bevor sie im vergangenen Oktober nach Horb wechselte, als die Erlacher Höhe hier im Mühlgässle 13 neue Räume bezog und das Angebot erweiterte.

Doch Laabs-Buschbacher hält sich bei ihren Geschichten zurück. Es geht ihr um den Schutz ihrer Klienten. Details lässt sie daher außen vor. Aber was ihre Arbeit ausmacht, davon berichtet sie gern. Denn es geht ihr um die Sache: denen zu helfen, die häufig durch alle Netze fallen. Wer bei ihr und ihrem Kollegen Manuel Trick im Büro sitzt, hat manchmal (fast) alle Hoffnung fahren lassen. „Wir sind das letzte Auffangnetz, wenn andere Hilfe nicht mehr greift“, sagt sie.

Klienten werden immer mehr

Sie ist eine ruhige Person, die gut zuhören kann. Sie kennt sich aus in der Materie, weiß, wo welche Hilfe greifen kann. Montags bis donnerstags sind ihre Türen für die Fachberatung geöffnet. „Fast jeden Tag kommen neue Klienten“, berichtet sie. Viele Alleinerziehende finden den Weg ins Mühlgässle, ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im ambulant begleiteten Wohnen. Ein sperriger Begriff. Dahinter verbergen sich aber Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht aus eigener Kraft ihr Leben auf die Reihe kriegen. Denen die Mahnungen ins Haus flattern. Die Räumungsandrohung. Denen der Gerichtsvollzieher droht. Oder der schlagende Ehemann. Laabs-Buschbacher und Trick beraten diese Menschen, suchen sie in ihren Wohnungen auf, gehen mit ihnen auf die Ämter. Beide betreuen jeweils acht Personen – Tendenz steigend.

Ihr Arbeitstag beginnt meist damit, E-Mails zu checken. Ihr Handy klingelt häufig, sie bekommt Anrufe von Klienten und von Ämtern. Laabs-Buschbacher bespricht sich jeden Tag mit Manuel Trick. „Ein kleines Update, was heute ansteht.“ In großer Runde trifft man sich bei der Erlacher Höhe zweimal im Monat. „Der Austausch ist schon wichtig“, betont sie. Dieser dient auch dazu, den Menschen zu helfen, die täglich ihre Beratung suchen. Ob im Büro oder bei den Klienten zuhause.

Horb gefällt ihr. „In Freudenstadt ist es immer etwas kälter. Wenn man nach Horb runterfährt, öffnet sich das Tal“, erzählt sie. Aber es ist nicht nur die Landschaft, sondern auch die Herzlichkeit. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Sozialverbände gefällt ihr ebenfalls. „Ich bin hier gut angekommen und gut aufgenommen worden.“

Fälle, die ihr nahe gehen

Laabs-Buschbacher hat an der

Berufsakademie in Villingen-Schwenningen im Dualen Studium Sozialpädagogik studiert, die Bruderhaus Diakonie war ihr Ausbilder. 1997 dann die Erlacher Höhe in Freudenstadt. Bereut hat sie ihre Berufswahl nie. „Es ist schon eine Berufung“, sagt sie. Geerdet wird sie durch ihre Familie und ihre Heimat. Laabs-Buschbacher lebt in Schramberg, ihre drei Töchter sind 14, 23 und 30 Jahre alt. „Ich bin sogar schon Oma“, sagt sie mit einem Lächeln. Um nach der Arbeit runterzukommen, hilft ihr die einstündige Autofahrt. Da steckt meistens ein Hörbuch im CD-Player. „In einer Stunde kann man loslassen“, sagt sie.

„Es gibt schon Fälle, die einem nahe gehen“, sagt Laabs-Buschbacher aber auch. Die junge Frau, die mit ihren kleinen Kindern aus einer Gewaltbeziehung flüchtet. Die irgendwo unterkommen muss. Was aber oft genug ein Ding der Unmöglichkeit ist. „Ohne Begleitung geht da gar nichts“, sagt die Sozialpädagogin, „das schockiert mich immer wieder.“ Bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes Gut in einer doch so reichen Stadt wie Horb. „Viele Normalbürger wissen oft gar nicht, in welch elendiger Situation hier manche leben. Wir versuchen, dieses Elend so gut es geht zu mindern“, fasst sie ihre Arbeit zusammen.

Wenn sie eine Million Euro für die Erlacher Höhe in Horb ausgeben könnte, dann wüsste sie ganz genau, was sie damit machen würde: „Wohnraum schaffen“, sagt sie, ohne zu zögern. Damit Horb nicht nur für die besser Gesegneten eine Stadt zum Wohlfühlen und zum Leben ist. Sondern für alle.