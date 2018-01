Lieber Hartz IV, als für die AfD zu schreiben

Paul Junker schreibt, was andere Leute aussprechen. Dafür hat der 31-Jährige, gebürtig aus Gera, in Tübingen Philosophie und Allgemeine Rhetorik studiert. Nach dem Magister heuerte er beim Sindelfinger Rathaus an: als Kommunikationsmanager des heute noch amtierenden Oberbürgermeisters Bernd Vöhringer. Doch nach einem halben Jahr kündigte Junker seinen Vertrag, „weil der Job eine Katastrophe war“....