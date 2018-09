Lieder gegen braune Flecken

Die 23 Songs bringt dieser Allesversteher und Grenzwert-Reimer, der Erwartungen grandios aufbaut, um sie dann ironisch zu zerpflücken, so trocken, respektlos und irgendwie lieb rüber wie eh. „Alles gut Motherfucker“ (Edition Tiamat) macht alle, die trotz all der Liebe, die sie in sich tragen, in Löcher fallen, die Vergessenen, die Gefragten und die Rucksacktouristen, die in die Wüste gehen um zu atmen, sicher „Superglücklich“, bietet Stoff für Dylan-, Paxton- und Mey-, aber auch für Beatsteaks-Fans. Von denen könnte etwa „Immer Diese Religionen“ sein. Der Berliner stellt weiter die richtigen Fragen: Warum tragen Engel keine Bärte? Gäbe es den Teufel auch ohne uns Menschen? Und ist eine „Gesellschaft mit braunen Flecken“ faul oder einfach nur beschissen? cli