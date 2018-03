In Nordstetten besteht ein exklusives Geschäft für besondere Waren jetzt seit genau einem Jahr: „Lisa’s Koralle“ bietet Liebhabern von Meerwasseraquarien Ausstattung, Pflegemittel, Bestückung und jede Menge Beratung an. Chefin Lisa Blume und ihr Ehemann Sebastian (beide Lehrer, aber keiner unterrichtet Biologie) haben ihr Hobby vor drei Jahren auf Meerwasseraquaristik spezialisiert, „am Anfang viel Lehrgeld bezahlt“, wie Lisa anmerkt, und sich dann selbst gründlich in das Thema eingearbeitet. Inzwischen sind sie zertifizierte Händler, die ihre Kenntnisse gern teilen und weitergeben – erfolgreich, wie Ihr Kundenstamm belegt: Er reicht weit über Baden-Württemberg hinaus. Lisa’s Koralle, Brunnenstraße 18/4, Nordstetten öffnet freitags von 16 bis 18.30 Uhr, samstags von 15 Uhr bis 18.30. Telefonisch lassen sich auch andere Termine vereinbaren, wozu Lisa speziell Einsteigern rät. Die Website www.lisas-koralle.de informiert über alles Wesentliche, bietet aber keinen Shop: „Wir handeln mit lebenden Tieren; die verschicken wir nicht in Paketen, sondern verkaufen sie nur an Selbstabholer.“