Tübingen ist in Gefahr! Ist Tübingen in Gefahr? Drei mal steht jedenfalls dieses Wort auf der ersten Seite der Donnerstagszeitung (4. Oktober).

Um was geht es? Es besteht die ,Gefahr‘, dass ein Betrieb, der der Mama Tübingen entwachsen ist (oder sein wird?), das traute Heim möglicherweise verlässt. Eigentlich ein normaler Vorgang in jedem Haus. Aber es droht Gefahr!

Es dürfe keinen zweiten „Fall Somfy“ geben. Was ist da passiert? Eine Firma ist aus dem Gebiet „Unter dem Holz“ nach Rottenburg gewechselt, weil ein Hochregallager nicht in die Frischluft-Schneise gebaut werden sollte. Auch damals war Tübingen angeblich in Gefahr. Und? Ist das Gewerbegebiet jetzt verwaist? Alle Firmen auch abgewandert? Können Kitas nicht mehr finanziert werden? Oder ist die Stadtbücherei geschlossen worden? Die Musikschule zu?

Nichts dergleichen ist passiert. Eine andere Firma hat den Platz von Somfy eingenommen. Dennoch wird „Der Fall Somfy“ immer wieder als Katastrophe zitiert. Immer gut als Argument, wenn niemand mehr weiß, was da eigentlich war.

Lasst doch mal die Kirche im Dorf! Politik wird immer auch mit Worten gemacht. Den Umweltschützern wird oft Alarmismus vorgeworfen. Offenbar kann das die „Wirtschaft“ genau so gut. Tübingen geht es doch gut. Viel, worüber lamentiert wird, sind – seien wir doch ehrlich – Luxusprobleme.