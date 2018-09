Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium

Berlin. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf einen neuen Kompromiss zu Hans-Georg Maaßen geeinigt. Wie die Parteichefs Horst Seehofer (CSU) und Andrea Nahles (SPD) am Sonntagabend mitteilten, soll der Noch-Chef des Verfassungsschutzes nicht, wie ursprünglich geplant, zum Staatssekretär befördert werden. Stattdessen wird für ihn die Stelle eines Sonderberaters im Innenministerium geschaffen.

Dort wird er „für europäische und internationale Aufgaben zuständig“ sein, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Horst Seehofer erklärte, bei der Stelle gehe es um die „Aushandlung von Rückführungsabkommen, um die gemeinsame europäische Sozialpolitik, Vereinbarungen mit afrikanischen Staaten und noch mehr“. Maaßen wird den Rang eines Abteilungsleiters haben und keine Gehaltserhöhung bekommen. Zudem bleibt Staatssekretär Gunther Adler (SPD) im Amt. Seehofer wollte ihn in den Ruhestand schicken, um Platz für Maaßen zu schaffen.

Am Dienstag hatten sich Merkel, Seehofer und Nahles noch darauf verständigt, dass Maaßen Innenstaatssekretär werden soll. In der SPD hatte die Entscheidung eine Welle der Empörung ausgelöst, auch in der CDU und der CSU hatte sie für Unverständnis gesorgt. Nahles hatte daraufhin neue Gespräche verlangt.

Nun scheint ein Bruch der Koalition vorerst abgewendet. „Die Koalition wird sich nun wieder der Sacharbeit widmen“, kündigte SPD-Chefin Andrea Nahles an. „Meine Erwartung ist, dass sich alle Koalitionspartner nun darauf konzentrieren, den Koalitionsvertrag umzusetzen“, sagte sie.

Zuvor hatten einzelne Landesverbände der SPD laut über ein Ende der Regierung nachgedacht. Baden-Württembergs Landeschefin Leni Breymaier sagte am Samstag, sie gehöre zwar nicht zu denen, die die Koalition leichtfertig in Frage stellen. Aber: „Um jeden Preis muss sie auch nicht erhalten bleiben und mit jeder Demütigung auch nicht.“ (mit dpa/afp)