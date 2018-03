Zauberer Andreas Galsterer verblüfft beim Auftritt am Ostersamstag in der Eventscheune der „Rötenmühle“ mit Tricks.Archivbild

Magie „Magische Ostern“ ganz ohne Hasen

Andreas Galsterer zeigt am 31. März eine Zaubershow in der Vöhringer „Rötenmühle“. Die Crew von „Nightfire Events“ plant auch schon „Rock am Burghaldenwald“ im September. Bei der zweiten Auflage sollen am 7. und 8. September Bands auftreten.