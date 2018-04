Zeugen hatten gemeldet, dass sich eine männliche Person auf dem Dach eines mehrstöckigen Gebäudes befand. Der Mann war offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und trug ein Messer. Er drohte damit, sich umzubringen, und hatte sich bereits Schnittverletzungen an den Armen zugefügt. Schließlich stürzte der 29-Jährige vom Dach in ein von der Feuerwehr ausgebreitetes Sprungkissen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.