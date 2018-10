Winnenden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die beiden am Montagabend vor einem Imbiss laut gestritten, bevor der Mann die Frau auf den Boden drückte und mit Fäusten auf sie einschlug. Wie es zu dem Streit kam und in welcher Beziehung die beiden zueinander standen, war zunächst unklar. Beide flüchteten, nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten.