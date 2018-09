Ein Ladendieb stahl am Freitag gegen 12.25 Uhr ein Tablet aus dem Saturn im Schleifmühleweg. Der Mann öffnete im Laden die Verpackung und verstaute das rund 200 Euro teure Gerät in seiner Jacke. Als ihn zwei Mitarbeiter daraufhin ansprachen, floh er sofort. Als die beiden ihn auf dem Parkplatz einholten, drohte er ihnen, er habe ein Messer und griff demonstrativ in eine Jackentasche. Die beiden Mitarbeiter blieben lieber stehen, der Mann entkam. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.