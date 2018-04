Mannheim engagiert sich für türkische Stadt nahe Syrien

Mannheim. «Wenn sich alle europäischen Städte in konkreten Partnerschaften mit Nordafrika und dem Mittleren Osten engagieren würden, wäre dies ein epochemachender Beitrag - tatsächlich, politisch und psychologisch», sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Mittwoch beim Treffen mit Vertretern der türkischen Stadt Kilis. Der Ort ist aufgrund der Grenznähe stark von der Zuwanderung syrischer Flüchtlinge betroffen.

In Kilis - einer Stadt mit regulär rund 90 000 Einwohnern - leben derzeit fast 130 000 Flüchtlinge. Mannheim hatte Anfang 2017 eine Entwicklungspartnerschaft mit der Kommune geschlossen. Dort fehlt es insbesondere an Räumen zur Aus- und Weiterbildung der Flüchtlinge. Ziel der Partner sei der Bau eines Berufsbildungszentrums in Kilis, sagte ein Vertreter der türkischen Stadt. Nach Fertigstellung sollen in dem Zentrum rund 700 syrische und türkische Frauen ausgebildet werden. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Ein stärkeres Engagement der Kommunen hatte Oberbürgermeister Kurz bereits im zuständigen Bundestagsausschuss angeregt: 500 europäische Städte sollten 500 Städte in Nahost und Nordafrika unterstützen.