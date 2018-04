An der Jubiläumsfeier «200 Jahre Fahrrad» 2017 in Mannheim. Foto: Uwe Anspach/Archiv dpa/lsw

Mannheim Mannheim plant im Juni wieder große Hommage ans Fahrrad

Mit einem Straßenfest gedachte Mannheim 2017 der Anfänge des modernen Zweirads vor 200 Jahren - in diesem Juni will die nordbadische Stadt an die Feier anknüpfen.