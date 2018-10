Marihuana-Transport im Koffer

Zwei Dealer, die in Tübingen und Mössingen kiloweise Marihuana, aber auch Kokaingemisch in Grammmengen verkauft haben sollen, verurteilte das Landgericht Tübingen bereits wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu mehrjährigen Haftstrafen (wir berichteten). Ein nicht fahrbereiter Kleinwagen in einer Garage im Tübinger Stadtteil Waldhäuser-Ost diente dabei kurzzeitig als Depot. Von dort wurd...