Bietingheim. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatten sie bereits Anfang September Hinweise bekommen, dass in der Wohnung Drogen angepflanzt werden. Daraufhin durchsuchte die Polizei am Dienstagmorgen die Wohnung eines 32-Jährigen - und fand eine Indoor-Plantage. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aktuell gibt es demnach keinen Hinweis darauf, dass er mit den Drogen über den Anbau hinaus gehandelt hat.