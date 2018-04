München. «Vor zwei Jahren habe ich es zuletzt mit dem Wakeboard probiert. Das ging drei Minuten ganz gut, dann kam eine fette Bootswelle, und ich riss mir so richtig tief das Schienbein auf», sagte der 60-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). Er müsse sich nichts mehr beweisen.

Reim, der am Bodensee lebt, beschreibt einen Tag nach seinem Geschmack so: «Ich setze mich in mein Boot, Leinen los, mache mir einen Cappuccino und fahre auf den See. Ganz still und friedlich da draußen.» Im Bodensee schwimmen war der Schlagersänger in diesem Jahr aber noch nicht: «Selbst bei 16 oder 17 Grad Wassertemperatur in den See zu gehen, tut mir weh.» Dass Wasser müsse schon warm sein, damit er sich rein wage.