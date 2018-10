Matthias Schwind hält den Sieg fest

Die SGM Felldorf/Bierlingen verteidigte gestern beim bisherigen Tabellenzweiten SV Gündringen den Platz an der Spitze mit einem 2:1 (1:1)-Sieg. Das Spiel hielt vor allem in der zweiten Halbzeit das, was man von einer Spitzenbegegnung erwarten konnte. Tolle, aber auch kuriose Tore, packende Zweikämpfe, zwei fantastisch haltende Torhüter und vor allem in der Schlussphase einen offenen Schlagabtausch mit einer Fülle von Chancen auf beiden Seiten.

In einer eher verhaltenen ersten Halbzeit, als beide Mannschaften zunächst abwartend spielten, deutete noch gar nichts auf das Spektakel hin, dass sich die beiden vor dem Spieltag mit je 16 Punkten die Tabelle anführenden Teams liefern sollten. Zu Beginn hatte der SV Gündringen ein leichtes Übergewicht und kam in der 15. Minute zum vermeintlichen 1:0. Felldorfs Keeper Matthias Schwind hatte in Volleyballmanier einen Schuss von Marc Birkle aus spitzem Winkel noch abwehren können, der Abpraller kam zu Lukas Carl, der am langen Pfosten Marius Harr bediente. Dessen Kopfballtreffer anerkannte der eigentlich gut leitende Schiedsrichter Ralf Kauffer aus Herrenberg allerdings wegen angeblicher Abseitsposition nicht an – eine sehr knifflige Entscheidung.

Straub trifft doppelt

Für die SGM war das wohl ein Wachrüttler, denn fortan übernahm sie mehr und mehr die Initiative. Umso überraschender das 1:0 für Gündringen in der 30. Minute. Marc Birkle legte sich 24 Meter vor dem Gehäuse in zentraler Position den Ball zu einem Freistoß zurecht und hämmerte ihn an die Lattenunterkante. Das Leder sprang nach unten auf die Linie, noch einmal hoch an die Latte und dann wohl hinter die Linie. Der sehr gut postierte Referee entschied sofort auf Tor – ein Wahnsinnstor von Birkle.

Die Gäste schüttelten sich kurz und hatten durch Thomas Baur, der gegen Innenverteidiger Fabrice Kum einen schweren Stand hatte, diesmal aber dem Kameruner entwischen konnte, eine Großchance. Endstation war allerdings SVG-Keeper Stefan Seeger mit einer starken Parade. Kurz vor der Pause stand auf der Gegenseite wieder Matthias Schwind im Brennpunkt, der nach einem Freistoß gegen Lukas Carl mit Fußabwehr rettete. Als alles schon mit dem 1:0-Pausenstand rechnete, schlug die SGM doch noch zu und hatte dabei reichlich Glück: Nach einem Freistoß von der linken Seite durch Tobias Schneider köpfte Johannes Straub gegen den langen Innenpfosten, der Ball prallte dem mit einem Reflex nach dem Leder greifenden Stefan Seeger an den Arm und fand so den Weg ins Tor (45.+1).

Beim 2:1 für die Felldorfer in der 52. Minute brachten sich die Gündringer durch sehr passives Abwehrverhalten selbst um den Erfolg. Johannes Straub spazierte 32 Meter vor dem Tor parallel zur Strafraumlinie durch drei Abwehrspieler der Blauen, ohne dass ihn einer entscheidend gestört hätte. Also zog er ab, und sein strammer Schuss landete im langen Eck. Gündringen blies in der Folge zur Aufholjagd, aber Felldorf war nun vermehrt durch Konter brandgefährlich. Andererseits verteidigten die Gäste hinten mit Mann und Maus, warfen sich in die Schüsse und konnten so mehrmals mögliche Ausgleichstreffer verhindern. Und wenn doch etwas durchkam, war Matthias Schwind auf dem Posten. Der angelte zum Beispiel überragend einen verdeckten Schuss von Lukas Kaupp aus dem Eck.

Die Gäste hätten sich allerdings das Zittern bis zum Schluss ersparen können, wenn ihr Torjäger Thomas Baur einen halbwegs normalen Tag gehabt hätte. Denn er lief in der Schlussphase gleich zweimal alleine auf Stefan Seeger zu, der aber jeweils glänzend parierte und so seiner Mannschaft die Hoffnung aufrecht erhielt, doch noch zum 2:2 zu kommen. Doch alle Gündringer Versuche blieben in der vielbeinigen Felldorfer Abwehr hängen.

Steblau sichtlich niedergeschlagen

„Ein hohes Unentschieden wäre eher gerecht gewesen“, meinte ein doch niedergeschlagener Sergej Steblau. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben und auch alles probiert“, sagte der Gündringer Trainer. „Beim 1:1-Ausgleich hatten wir natürlich Pech, andererseits waren wir da auch die letzten zehn Minuten vor der Pause zu passiv.“

„Das war eine enge Geschichte“, schnaufte SGM-Trainer Werner Hagenlocher erst einmal tief durch. „Ich denke, unser Sieg ist nicht unverdient. Wir hatten die Mehrzahl an klaren Chancen. In der ersten Halbzeit haben wir vor allem Wert auf die Defensive gelegt. Nach unserem 2:1 durch eine schöne Einzelleistung ist Gündringen gekommen, da haben wir dann alles reingeworfen. Mit den Kontern hätten wir alles klarmachen können, aber man darf auch mal so ein Spiel gewinnen“, freute sich Hagenlocher über die drei Punkte, mit denen sein Team die Spitzenposition behauptet hat.

SV Gündringen: Seeger, Epple (57. Marvin Kiefer), Kaupp, Kum, Braun, Julian Kiefer (79. Zistler), Harr, Teufel, Papp, Carl, Birkle

SGM Felldorf/Bierlingen: Schwind, Mario Noll, Pfeffer, Lohmüller, Merz (76. Faiß), Kiesel (83. Manuel Noll), Marvin Straub (90.+2 Fischer), Beiter, Schneider, Johannes Straub (84. Hönle), Baur.