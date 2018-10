Mehr Bürgerbeteiligung versprechen alle

Am 21. Oktober wird in Wannweil der neue Bürgermeister gewählt – sieben Männer treten an, nur fünf von ihnen nutzten die Gelegenheit einer öffentlichen Präsentation. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist groß – bei der Kandidatenvorstellung am Montag im Gemeindehaus reichten die Stühle gar nicht aus: Fast 300 Zuhörer/innen verfolgten gespannt, wie sich die ersten drei Bewerber präsentierte...