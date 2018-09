Mehr Geld für Schulleiter

Stuttgart. Schulleiter sollen künftig mehr Geld und Zeit für ihre Aufgaben bekommen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) legte gestern in Stuttgart ihr Konzept (wir berichteten) zur Stärkung der Schulleiter vor. Damit reagiert sie auf die Probleme, für solche Stellen überhaupt Bewerber zu finden. Zum Schuljahresbeginn waren in Baden-Württemberg 156 öffentliche Schulen ohne Rektor, darunter waren 112 Grundschulen.

Bisher ist etwa ein Rektor einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern in A12 eingruppiert. Das entspricht einem Einstiegsgehalt von rund 3600 Euro brutto im Monat. Zudem erhält er eine Zulage von 200 Euro. Bei mehr als 80 Schülern erhalten die Schulleiter eine Besoldung nach A13, was – abzüglich der Zulage – rund 450 Euro mehr ist. Künftig werden Schulleitungen an Grundschulen ab einer Anzahl von 41 Schülern nach A13 bezahlt. „In weiteren Staffelungen nach Schülerzahl soll die Besoldung angehoben werden“, sagte Susanne Eisenmann.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) erwartet nun eine schnelle Umsetzung des Konzepts. Der Berufsschullehrerverband bemängelte, für ihre Schulart gebe das Konzept kaum etwas her. SPD-Schulexperte Gerhard Kleinböck und der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Roger Kehle, kritisierten, dass dieses Konzept früher hätte vorliegen müssen. dpa