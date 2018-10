Mehr Schüler, viel zu wenige Lehrkräfte

Berlin. An Deutschlands Schulen fehlen innerhalb von zehn Jahren nach offizieller Prognose 18 000 Lehrer. Im laufenden Jahr liegt der Bedarf nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK) um 11 510 Lehrer über dem Angebot an Bewerbern. Die Lücke sinkt auf 2720 im Jahr 2022. Für das Jahr 2027 geht die KMK dann davon aus, dass es 3060 mehr ausgebildete Lehrkräfte gibt als in dem Jahr gebraucht werden.

Für die bis 2030 reichende Prognose rechnet die KMK mit im Schnitt jedes Jahr 700 fehlenden Lehrern. Der Lehrermangel ist in den ostdeutschen Ländern laut der Prognose dramatischer. Im Westen gibt es demnach im Schnitt 900 mehr Absolventen des Vorbereitungsdienstes als benötigte Lehrer. In den Ostländern fehlen hingegen im Schnitt jährlich rund 1500 Lehrer.

Für die Berufsschulen. rechnet die Kultusministerkonferenz (KMK) damit, dass auf durchschnittlich 3600 nötige Neueinstellungen pro Jahr nur 2900 Bewerber kommen. „Große Engpässe“ werden auch an den Grundschulen erwartet. Entwarnung gibt es nur für die Gymnasien, für die es ausreichend Lehrer gibt.

Der Deutsche Lehrerverband hatte bereits zuvor vor dem schlimmsten Lehrermangel seit 30 Jahren gewarnt. Denn auf der anderen Seite steigen die Schülerzahlen. Nach Berechnungen der Kultusminister wird sich die Zahl von 10,9 Millionen im Jahr 2016 auf 11,2 Millionen im Jahr 2030 erhöhen. afp