Berlin. Missbrauchsbeauftragte für Kitas und Schulen, ein besseres Hilfesystem und härtere Strafen für die Täter – mit einem Maßnahmenbündel wollen die Fachpolitiker der Unionsfraktion im Bundestag, Nadine Schön und Marcus Weinberg, Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch schützen. Die kürzlich von der katholischen Kirche vorgestellte Studie zum massenhaften Kindesmissbrauch sei zwar nicht der Anlass gewesen, das Konzept zu erarbeiten, betonten die beiden CDU-Politiker in Berlin. Doch der Bericht der Bischofskonferenz habe eines deutlich gemacht: „Das Risiko besteht fort und verlangt konkrete Handlungen.“

Die Unionspolitiker appellieren an „alle Institutionen, Organisationen und Verbände“, in ihren Bereichen, mehr für das Erkennen sexuellen Missbrauchs zu sensibilisieren und die Täter konsequenter zur Verantwortung zu ziehen. Für Kitas und Schulen soll es umfassende Schutzkonzepte geben. „Wir wollen dafür sorgen, dass sich in jeder Bildungsreinrichtung eine speziell dafür ausgebildete Kraft um Verdachtsfälle kümmert“, sagte Weinberg. Aber auch die anderen Mitarbeiter sollen zu dem Thema geschult werden.

Behutsamere Beweissicherung

Für die Betreuung von Missbrauchs-Opfern fordern die Unionspolitiker mehr Fachberatungsstellen und eine flächendeckende Versorgung mit Trauma-Ambulanzen. Darüber hinaus sollen die rechtlichen Verfahren vereinfacht werden. Vorgeschlagen wird eine Beweissicherung, bei der die Opfer anonym bleiben können, sowie das Vermeiden von Mehrfach-Vernehmungen. Um Täter abzuschrecken, möchten Schön und Weinberg die Mindeststrafe für Missbrauch von Kindern von sechs Monaten auf ein Jahr und den Strafrahmen beim Besitz von Kinderpornographie „deutlich erhöhen“. Derzeit drohen maximal drei Jahre Haft.

Schön kündigte an, dass die Unionsfraktion das Thema Anfang 2019 mit dem Koalitionspartner SPD besprechen werde. Dabei befürchte man keine größeren Probleme. Schließlich werde das Vorgehen gegen Kindesmissbrauch auch im Koalitionsvertrag als wichtiges Ziel genannt.

Der Deutsche Kinderschutzbund begrüßt zwar, dass die Unionspolitiker aktiv werden. Doch die geforderten Maßnahmen gehen Geschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze nicht weit genug. „Wir brauchen Schutzkonzepte nicht nur für Kitas und Schulen, sondern beispielsweise auch für Jugendtreffs und Ferienlager“, sagte sie dieser Zeitung. Auch sei es sicherlich gerechtfertigt, über härtere Strafen nachzudenken. Ziel müsse aber sein, dass es zu solchen Taten erst überhaupt nicht kommt. „Deshalb muss der Ausbau von Präventions- und Schutzmaßnahmen viel stärker in den Blick genommen werden als bisher“, forderte Lasner-Tietze. Michael Gabel