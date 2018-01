Mehr Spannung, bitte!

München. Was tut ein Buchmacher, wenn er Wetten auf ein Spiel mit einem haushohen Favoriten und einem krassen Außenseiter anbieten will, aber vermeiden möchte, dass er für einen Einsatz von, sagen wir zehn Euro, bei dem zu erwartenden Ausgang nur ein paar Cents an Gewinn auszahlen kann? Er bietet eine sogenannte Handicap-Wette an, bei der das leistungsschwächere Team als Ausgleich gegenüber der viel stärkeren Fußball-Mannschaft einen Vorsprung von beispielsweise zwei Toren bekommt.

Im Heimspiel des FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim dürften einige der 75 000 Zuschauer zur Vermutung gekommen sein, als würde auch der Rekordmeister angesichts des mehr als komfortablen 16-Punkte-Vorsprungs auf die „Verfolger“ zu diesem spannungssteigernden Mittel der Handicap-Wette greifen. Nicht nur der 0:2-Rückstand nach nur zwölf Minuten lässt diesen Verdacht aufkommen, sondern auch die Art und Weise, wie er zustande kam. Nach 78 Sekunden verursachte Joshua Kimmich durch ein leichtfertiges Foul im 16-Meter-Raum an Serge Gnabry einen Strafstoß, den Torhüter Sven Ulreich zwar abwehrte. Doch Mark Uth setzte, ungehindert von den Münchnern, nach und erzielte das 0:1. In der zwölften Minute machten Jérôme Boateng und Sebastian Rudy den Weg zum Hoffenheimer 2:0 frei: Gnabry konnte unbedrängt einschießen.

Wagner: „Da war keiner nervös“

„Ich saß auf der Bank und hab' geschaut, ob jemand nervös war. Aber da war keiner nervös!“, staunte der in der Winterpause von Hoffenheim gekommene Bayern-Neuzugang Sandro Wagner. Im Gegenteil, nun fingen die Münchner an, Fußball zu spielen und machten aus dem 0:2 durch Treffer von Robert Lewandowski, Boateng, dem starken Kingsley Coman, Arturo Vidal und dem in der Schlussphase eingewechselten Wagner ein 5:2. München spielte mit Hoffenheim wie die Katze mit dem Wollknäuel.

„In der Bundesliga wird nicht mehr groß was anbrennen, das ist kein richtiges Rennen mehr. Und im DFB-Pokal fahren wir nach Paderborn“, sagte Thomas Müller. Das war nicht großspurig gemeint, sondern als Warnung des Kapitäns an seine Kollegen zu verstehen, angesichts der Dominanz jetzt nicht die Konzentration zu verlieren und nachzulassen. Denn ansonsten könne man schnell in ein negatives Fahrwasser geraten.

Dort befindet sich gerade die TSG Hoffenheim. Deren Handicap beschrieb Trainer Julian Nagelsmann so: „Nicht alle meine Spieler sind derzeit auf ihrem Top-Niveau, einige haben eine sehr schwache Performance hingelegt. So können wir gegen Mannschaften wie Leverkusen und die Bayern nicht bestehen“.

Nach Platz vier in der vergangenen Saison und den Abgängen von Niklas Süle, Rudy und Wagner hat Hoffenheim an Qualität verloren. Mit Torjäger Uth, der im Sommer zum FC Schalke 04 wechseln wird, und seinem Stürmerkollegen Gnabry, der nach Ende dieser Saison zum FC Bayern zurückkehren wird, wird das Team von Julian Nagelsmann weiter an Substanz verlieren. „Wir brauchen nicht von Europa zu reden, aber auch nicht vom Kampf gegen den Abstieg. Wir stehen da, wo wir hingehören, in der Tabellenmitte“, sagte der ernüchterte 1899-Coach. Er hat zwar erstmals in seiner Trainer-Karriere gegen den FC Bayern München verloren, dafür aber die Achtung seines Kollegen Jupp Heynckes gewonnen, der die Struktur und Organisation des Hoffenheimer Spiels lobte. Der Trainer-Routinier sorgte zudem dafür, dass Nagelsmann doch noch etwas gewann an diesem Nachmittag: Er bot ihm das Du an.