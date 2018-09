Mehr als 200 Menschen rücken in den Fokus

Die Vorbereitungen auf die Horber Sozial-Aktion „Weihnachten schenken mit Herz“, die in diesem Jahr zum zwölften Mal von Initiator und Alt-CDU-Stadtrat und Landwirt Rolf Maier aus Betra und seinem Team am Sonntag, 23. Dezember ab 17 Uhr, anberaumt ist, sind bereits angelaufen. Darüber setzte in einer Sitzung im „Kö 23“ Rolf Maier einen Kreis seiner Mitstreiter in Kenntnis.In einem kurzen Rückblic...