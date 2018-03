Mehr als 30 Bären gesehen

Als ihm das erste Mal das hintere Rad gebrochen ist, stand Leonard Schlüren mitten im Nirgendwo, ein bisschen vor Lake Louise im kanadischen British Columbia. „Dann musste ich die nächsten 72 Kilometer trampen, bis ich überhaupt wieder in ein kleines Dorf kam“, erzählt er. Dort kaufte er für 60 Dollar ein neues Hinterrad. Auch das brach ihm auseinander – da war er aber schon in New York angekomme...