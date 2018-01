Stuttgart. Man muss nur auf Nägeles Selbstporträt von 1909 schauen, das kommt so dramatisch expressiv daher, dass davor ein Egon Schiele sicherlich anerkennend seinen Hut ziehen würde. Auch die kleinen Hinterglasmalereien von 1926 mit der „Akrobatin mit Clowns“ und der „Dompteuse mit Känguruh“ würden – so meisterhaft komponiert – selbst einem Francis Bacon gehörigen Respekt abnötigen.

Nägele hat sich in seinen Bildern auf die Neckar-Metropole fixiert und sie in all ihren Facetten, vom Menschengewühl in der nächtlichen Königstraße (1930) über die Temperastudie „Ballonfüllung auf dem Cannstatter Wasen“ (1912) bis hin zu den in Öl gefassten „Abbrucharbeiten am alten Stuttgarter Bahnhof“ (1924) am liebsten aus der Vogelperspektive betrachtet. Wer aber behauptet, dies seien nur „schwäbische Impressionen“, der hat übersehen, dass Reinhold Nägele in seinen Milieustudien genausogut revolutionäre Bewegungen, Straßenkämpfe und andere großstädtische Ereignisse berücksichtigt. Als der Maler, Zeichner, Grafiker und Maler 1937 ein Berufs-und Ausstellungsverbot auferlegt bekam und er von den Nazis ins Exil gezwungen wurde, hat er seine Zugehörigkeit zur Neuen Sachlichkeit bis nach New York getragen und dort wundervolle Nachtbilder vom lichtüberfluteten Times Square produziert.

Blick auf die Neckar-Metropole

Von Engstirnigkeit und Provinzialität kann bei Nägele keine Rede sein. Und was seine angebliche eigenbrötlerische Neigung angeht: Er hat 1923 die Stuttgarter Sezession mitbegründet und machte sich damals über seine Kollegen lustig, die ihn zum „stellvertretenden Häuptling“ gekürt hatten. Die oft humorig gewürzten Bilder dieser Sezessions-Ausstellungen sind ein Glanzpunkt in der Nägele-Schau im Kunstmuseum, ganz abgesehen von den Zirkusbildern, mit denen Nägele sich deutlich von der Neuen Sachlichkeit absetzt und an den Türen beim Magischen Realismus anklopft.

Den Stuttgartern wird diese Ausstellung natürlich besonders ans Herz wachsen, weil Reinhold Nägele den Umbruch dieser Stadt in die Moderne von den Baustellen bis zu den Richtfesten genauestens protokolliert hat. Würde er heute noch leben, wäre er garantiert bei Stuttgart 21 vor Ort, um jeden Absperrzaun und jeden Betonmischer in Acryl oder Tempera malerisch festzuhalten.

Info Bis 3. Juni im Kunstmuseum Stuttgart; Di-So 10-18 Uhr, Fr 10-21 Uhr.