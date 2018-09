Mehrere Einsätze fürs Gremium

Ortsvorsteher Reiner Kimmich teilte am Donnerstag in der Sitzung des Renfrizhauser Ortschaftsrats mit, dass am 6. und 13. Oktober zwei Arbeitseinsätze bei der Mühlbachhalle geplant sind: Beim ersten Termin soll die Umgestaltung der Pflanzenbeete vor der Halle in Angriff genommen werden. Mehrere Sträucher und eventuell Bäume müssen entfernt werden. Dafür stehen 1000 Euro bereit. Die Beete sollen s...