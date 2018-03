Zwölf Schuppen wurden in der Nacht zu Karfreitag rund um Weitungen aufgebrochen. Das bestätigt ein Polizeisprecher in Tuttlingen auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Bei den Schuppen wurden die Schlösser abgerissen und die Verrieglung aufgebrochen. Über Diebesgut ist dem Sprecher nichts bekannt. Die Täter seien wohl gar nicht in die Schuppen eingedrungen. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.