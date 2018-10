Mein Obst, mein Saft

Dies vorneweg. Der „2. Äpfel- und Birnentag“ im Landkreis Freudenstadt im Bereich um die „Moste“ und unmittelbar beim eigens dafür geöffneten Dorfmuseum hätte am Samstag in Altheim durchaus mehr Besucher verdient gehabt. Alle aktiv und direkt daran beteiligten, nämlich der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt mit Sitz in Horb, mit einem Stand durch Anja Bechtold und Simon Ohnmacht ...