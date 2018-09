Meister der Andeutung

Ludwigsburg. Die taffe Frau ist nicht nur die Chefin der Werbetrommler von Münster, sie steht auch der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (BCSD) vor. 431 Mitglieder gehören ihr an, etwa 210 treffen sich gerade zu einer Tagung in Ludwigsburg.

Es geht, wenig überraschend, um die komplexen Herausforderungen in Zeiten der allumfassenden Digitalisierung. Warum soll man überhaupt noch in eine Stadt reisen, wenn sich jedes Detail viel bequemer von daheim aus betrachten lässt? Auf Homepages solle daher geschickt angedeutet werden, was im Netz nicht zu bekommen sei, rät Frau Spinnen. Es müssten Geheimnisse angekündigt werden, ohne zu viel zu verraten, aber die Neugierde so stark wecken, dass umgehend der Koffer gepackt wird. Ein sprachlicher Balanceakt also, der mit einem „Eingangsportal voller Appetizer“ zu bewältigen sei, glaubt Elmar Kunz, der in Ludwigsburg für Tourismus und Events zuständig ist. Wer sich dabei clever anstellt, erwischt auch jene Zeitgenossen, die nicht einfach Touristen sein wollen, sondern Bürger auf Zeit. Dabei soll es hilfreich sein, wenn die Einheimischen mit ins Boot geholt werden – was noch nicht überall erkannt worden ist.

Die Experten für Marketing verstehen sich als Botschafter und Propheten. Doch ihre frohe Kunde dringt nicht leicht durch. Zum Pressegespräch in Ludwigsburg erschien nur ein Journalist. Hans Georg Frank