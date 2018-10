Sinsheim. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mit. Er wird des versuchten Mordes verdächtigt. Der Mann sei dem Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt worden. Der habe Haftbefehl erlassen.

Ende September sei es an einer Raststätte der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) bei einem Trinkgelage zu einem Streit zwischen Fernfahrern gekommen. Der Beschuldigte aus Weißrussland bewaffnete sich daraufhin mit einem Messer und griff einen 35-jährigen Ukrainer damit an. Der Angegriffene erlitt Schnitt- und Stichwunden im Bereich des Gesichts und des Halses und kam in ein Krankenhaus.