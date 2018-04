Stuttgart. Am Montag soll es heftig regnen in einigen Regionen, gefolgt von einem Sonne-Wolken-Mix am Dienstag und noch mehr Regen zur Wochenmitte. Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart sagte: «Der normale April kehrt zurück.» Spätestens zum Ende der Woche werde kein Thermometer mehr 20 Grad anzeigen, sagte der Meteorologe am Samstag. Die Rückkehr des launischen Aprilwetters wird demnach von starkem Wind begleitet, der im Bergland auch mal stürmisch ausfallen kann.