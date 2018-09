Millionen für den Südwesten

Stuttgart. Großer Erfolg für den Südwesten: Die Universitäten in Baden-Württemberg erhalten millionenschwere Förderungen für Forschungsprojekte. Insgesamt 12 sogenannte Exzellenzcluster an den Universitäten und Hochschulen in Karlsruhe, Stuttgart, Konstanz, Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm haben gestern den Zuschlag für die Fördergelder bekommen. Eine Kommission aus den Forschungsministern von Bund und Ländern sowie einem Wissenschaftsgremium hat die Sieger-Hochschulen aus 88 Bewerbungen ausgewählt.

Exzellenzcluster sind Forschungsnetzwerke, in denen zum Beispiel Geistes- und Naturwissenschaftler gemeinsam an einem Forschungsprojekt arbeiten. Die nun ausgewählten Projekte werden für sieben Jahre gefördert, danach können sie sich erneut um eine siebenjährige Förderung bewerben. Insgesamt stellen Bund und Länder für alle 57 Exzellenzcluster jährlich 385 Millionen Euro zur Verfügung. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) geht davon aus, dass künftig jährlich etwa 84 bis 104 Millionen Euro in den Südwesten fließen werden.

Entsprechend groß ist auch die Freude in Stuttgart. „Baden-Württemberg hat hervorragend abgeschnitten“, teilt Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit. Der Erfolg sei „eine eindrückliche Bestätigung“ der Wissenschafts- und Foschungspolitik des Landes. Auch im Wissenschaftsministerium findet man zufriedene Worte. Dass sich gleich sieben Universitäten in der „harten Konkurrenz“ durchgesetzt hätten, zeuge „von einer enormen Forschungsstärke und dem Teamgeist“ der Wissenschaftler im Land, lässt sich Ministerin Bauer in einer Mitteilung zitieren. Das Land hatte die Bewerbungen der Universitäten mit einer Anschubfinanzierung von 400 000 Euro pro Antrag unterstützt.

Ganz besonders erfreulich ist aus Sicht der Ministerin, dass die Universität Freiburg und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nach dem Ausscheiden in der vergangenen Runde nun wieder „in die Spitzengruppe aufgerückt sind“, die sich um den Titel „Exzellenzuniversität bewerben kann (siehe Infokasten).

Diesen Titel hatte das Karlsruher KIT bereits bis 2012 schon einmal inne, verlor die Auszeichnung dann aber. Jetzt konnte die Hochschule die Jury mit zwei seiner vier Exzellenzcluster-Anträgen überzeugen und bekommt damit die Chance, künftig wieder „Exzellenzuni“ zu werden. Gefördert wird am KIT zum einen ein Projekt, in dem gemeinsam mit der Uni Heidelberg an der Weiterentwicklung von 3D-Druckverfahren geforscht wird. Zum anderen bekommen die Karlsruher Wissenschaftler Unterstützung für ein gemeinsames Projekt mit der Universität Ulm, bei dem die Speicherung von Energie in neuartigen Batterien erforscht wird.

Freude in Konstanz

An der Universität Konstanz werden künftig zwei Exzellenzcluster gefördert. „Damit sind wir weiterhin im Wettbewerb um die besten Universitäten Deutschlands“, freut sich Rektorin Kerstin Krieglstein. Ab 2019 wird am Bodensee die politische Dimension von Ungleichheit erforscht. Eine andere Forschergruppe untersucht kollektives Verhalten, wie etwa Schwarmintelligenz von Tiergruppen.

Ebenfalls gefördert werden zwei Projekte an der Universität Freiburg, die sich mit der biologischen Signalforschung und der bioinspirierten Materialforschung beschäftigen. Ein weiteres Exzellenzcluster wird an der Universität in Heidelberg eingerichtet. Dort forschen Physiker, Mathematiker und Astronomen gemeinsam an der Entstehung von Strukturen in der Natur.

Freude herrscht auch in Tübingen: Dort werden gleich drei Projekte gefördert. Erforscht werden die Individualisierung von Tumortherapien, der Einsatz von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen und die Nutzung Maschinellen Lernens in der Wissenschaft.