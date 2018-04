Stuttgart. Trotz Prävention und zahlreicher Gesundheitskurse leiden 4,2 Millionen Erwerbstätige im Land unter Rückenschmerzen. Jeder Vierte hat aktuell Beschwerden. Das zeigt der neue DAK-Gesundheitsreport mit dem Schwerpunkt „Rätsel Rücken“, der in Stuttgart vorgestellt wurde. Demnach ist Rückenschmerz in Baden-Württemberg die zweithäufigste Diagnose, mit der Ärzte Menschen krankschreiben. Hochgerechnet auf alle Beschäftigten im Land kamen 2017 mehr als vier Millionen Ausfalltage zusammen. Einer im Rahmen des Reports durchgeführten Umfrage zufolge leider jeder elfte Arbeitnehmer sogar chronisch.

„Das gesundheitspolitische Ziel, das Problem Rücken in den Griff zu bekommen, wurde nach den Ergebnissen unserer Studie nicht erreicht“, erklärt Siegfried Euerle, Leiter der DAK-Landesvertretung Baden-Württemberg. Es sei aus diesem Grund an der Zeit, die Angebote in den Bereichen Prävention und Versorgung auf den Prüfstand zu stellen.

Für Krankschreibungen sind Rückenprobleme sei Jahren relevant, ihr Anteil an den Fehlzeiten verharrt mit zehn Prozent auf konstant hohem Niveau. Der Report zeigt aber auch: Die große Mehrheit meldet sich trotz teils massiver Rückenprobleme nicht krank. 86 Prozent der Befragten gut 1000 Baden-Württemberger gehen auch unter Schmerzen zur Arbeit. Amrei Groß