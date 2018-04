Zwar relativierte Bildungsministerin Anja Karliczek die Zahl auf 12 bis 13 Prozent. Aber dennoch: Ein Viertel wirft zunächst hin. Karliczek spricht von Handlungsbedarf. Aber nicht nur die Politik, auch die Unternehmen sind gefordert.

Erstens müssen es Firmen schaffen, Azubis zu informieren – und zwar, bevor sie den Vertrag unterschreiben. Einige Unternehmen tun dies, indem sie Praktika verlangen. Andere, indem sie vor Vertragsunterzeichnung im Gespräch nachfragen: Wie stellst du dir die Arbeit vor? Dieses Nachfragen ist wichtig und unabdingbar.

Zweitens muss die Bezahlung stimmen. Wer als Fleischerlehrling mit 400 Euro im Monat nach Hause geht, kann in vielen Großstädten nicht einmal ein Zimmer bezahlen. Ein Azubi-Mindestlohn, wie er im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ist wichtig und richtig.

Drittens muss die Unternehmenskultur stimmen. Nur, wer sich wohl fühlt, geht auch gern zur Arbeit. Kein Wunder also, wenn Google, Facebook und Co. ihren Mitarbeitern Getränke und Obst zur freien Verfügung stellen. Viele Firmen haben das noch nicht verstanden. Solange das so ist, darf sich keiner über Abbrecherquoten von 25 Prozent wundern.