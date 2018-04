Stuttgart. Ziel ist es, insgesamt 1000 Integrationsmanager bei den Kommunen anzustellen. So sollen Geflüchtete in der sogenannten Anschlussunterbringung Ansprechpartner haben, die für ihre Fragen und Probleme da sind und sie bei ihrer Integration begleiten - laut Ministerium ein bundesweit einzigartiges Projekt. Das Land stellt dafür in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 58 Millionen Euro bereit.

«Das Geld ist gut angelegt», sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne), der sich am Freitag in Ravensburg mit den dortigen Integrationsmanagern austauschte. «Durch eine aufsuchende und niedrigschwellige Beratung und Begleitung können Integrationsmanager dazu beitragen, dass aus Geflüchteten bald Mitbürger werden.»