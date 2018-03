Stuttgart. Von 143 zwischen 2016 und 2018 untersuchten Eierpackungen seien nur in 3 Packungen verdorbene Eier gefunden worden, teilte das Ministerium für Verbraucherschutz am Mittwoch in Stuttgart mit. Bei 21 Packungen fehlten demnach vorgeschriebene Angaben zum Haltbarkeitsdatum.

Anders als bei rohen Eiern müssen Händler bei den gekochten Eiern nicht angeben, wie die Hennen gehalten werden. Tierschützer kritisieren, dass die meisten der bunten Eier daher aus Käfighaltung stammten. Sie rufen dazu auf, nur Eier von Anbietern zu kaufen, die die Art der Haltung auf der Verpackung angeben.