Freiburg. «Wir sind im Rahmen der Ermittlungen darauf gestoßen», sagte ein Sprecher der Behörde. Einzelheiten nannte er aus Opferschutzgründen nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Fall eines schwer sexuell missbrauchten neun Jahre alten Jungen Anklage gegen dessen Mutter und deren Lebensgefährten erhoben. Der 47 Jahre alten Frau werden 50 Taten, dem 39 Jahre alten Lebensgefährten 46 Taten zur Last gelegt. Die Anklage umfasst außerdem vier Fälle des sexuellen Missbrauchs an dem dreijährigen Mädchen in den Jahren 2015/2016, an denen beide Angeschuldigte beteiligt gewesen sein sollen. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun die Jugendschutzkammer des Landgerichts Freiburg entscheiden.