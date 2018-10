Mit 250 Stundenkilometern auf die Küste

Panama City. Der Hurrikan „Michael“ ist in Florida auf Land getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern erreichte das Auge des Sturms den sogenannten Panhandle, eine Küstenregion im Nordwesten des US-Bundesstaates, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte.

Mit Evakuierungsaufrufen für 375 000 Menschen und stündlich eindringlicheren Warnungen hatten die Behörden die Einwohner Floridas auf die Ankunft von „Michael“ vorbereitet. Das US-Hurrikanzentrum warnte die Menschen davor, den Sturm auf die leichte Schulter zu nehmen: Mit bis zu vier Meter hohen Flutwellen, Starkregen und der Kraft, Bäume zu entwurzeln, habe „Michael“ lebensbedrohliches Potenzial. „Riskiert nicht euer Leben, geht sofort, wenn ihr dazu aufgefordert werdet“, appellierte der US-Wetterdienst an die Bevölkerung. Die Behörden forderten 120 000 Bewohner des Bay County, einer tiefer gelegenen Küstenregion, auf, die Gegend zu verlassen.

Gouverneur Rick Scott warnte, „Michael“ könnte für den Panhandle „der zerstörerischste Sturm seit Jahrzehnten“ werden. „Es ist ein monströser Sturm, und die Vorhersagen werden immer schlimmer“, erklärte Scott. Der Hurrikan könne Teilen von Florida „totale Zerstörung“ bringen, insbesondere den tiefer gelegenen Küstenorten. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand für die Region aus.

Floridas Senator Bill Nelson warnte im Sender CNN vor einer „Wasserwand“, die auf die Küste treffen könne. Straßen würden unbenutzbar werden, so Nelson. In manchen Gebieten werde der Strom womöglich über Wochen ausfallen.

Die nationale Wetterbehörde warnte vor umstürzenden Bäumen. Reporter des Nachrichtensenders CNN berichteten, in vielen Gegenden sei der Boden durch Regenfälle so aufgeweicht, dass Bäume leicht fielen. Demnach wurden Krankenhäuser und Tankstellen in Küstennähe geschlossen, auch Straßensperren seien wahrscheinlich. Regale in Läden waren leer gekauft.

Die Hurrikan-Warnung gilt laut CNN solange, bis der Sturm den Bundesstaat Georgia erreicht. Heftiger Regen soll den Prognosen zufolge in den kommenden Stunden und Tagen auch in Teilen Georgias, North und South Carolinas sowie im Südosten Virginias fallen.

Mitte September hatte der Sturm „Florence“ an der Ostküste der USA für schwere Überschwemmungen und Schäden gesorgt, darunter auch in Florida. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben. Vor einem Jahr hatte der Hurrikan „Irma“ eine Schneise der Zerstörung in Florida geschlagen. dpa