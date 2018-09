Mit Mackie Messer im Kreis Reutlingen

Filmregisseur Thomas A. Lang hat einst über Brecht promoviert. Genauer gesagt zum Thema „Episches Theater als Film“. Und das hat Lang in seinem Regie-Debüt auch selbst versucht. Der Protagonist, gespielt von Lars Eidinger, spricht nur in Brecht-Zitaten. Und dieser Kunstgriff spaltet nun die Kritiker. Die einen mosern, dadurch werde der Film hölzern, die anderen sehen in den aktuellen Bezügen denn...