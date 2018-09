Mit Most, Kutteln und Musik

Draußen regnete es, drinnen sorgte Berthold Grauer (links im Bild) mit seinem Akkordeon und Liedern für gute Stimmung. Am Freitag spielten Jauchzaa, am heutigen Samstag ist Herzblutmusi unplugged dran, am morgigen Sonntag spielen die Jettenburger Dorfmusikanten auf. Zum Most der Veranstalter Matthias Bader und Armin Knoblich von eigenen Streuobstwiesen gibt es saure Kutteln, Käse- und Schmalzbrote und Wurstsalat.

„Die sauren Kutteln sind weit über das Dorf hinaus bekannt“, sagt Bader. Zubereitet werden sie nach einem Rezept von Oskar Knoblich. Weil es vergangenes Jahr witterungsbedingt wenig Streuobst gab, hofft er, dass der Most reicht – 1000 Liter können aber fließen. Mit dem Erlös der Hockete soll die Erneuerung des Jettenburger Kinderspielplatzes unterstützt werden. Bader rechnet damit, dass es am Wochenende wieder brechend voll wird und gute 3000 Euro zusammenkommen.