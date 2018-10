BFO bekommt die Option für 3200 Quadratmeter Wohnflächen im Gewerbegebiet. Bei angenommenen 100 Quadratmeter Wohnfläche pro Wohnung sind das 32 Wohnungen. Das ist dann ein Gewerbeprojekt mit der Per-spektive eines Wohnviertels. So kann eine Investition auch abgesichert werden, falls es dann mit der Tretrollermanufaktur doch nicht so klappt.

Was sagt eigentlich der „Regionalplan“ zu solchen Vorhaben, der doch immerhin zwei Ladengeschäfte in Ammerbuch verhindert? Und nicht vergessen ist ja auch die Wohnbebauung des Sidler-Areals und das desaströse Wohnschachtelparadies am Güterbahnhof, der für Gewerbeansiedlung ideal gewesen wäre.