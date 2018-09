Mit Radtour & Quiz wirbt die Stadt für ihre Gewerbestrategie – auf Kosten der Steuerzahler.

Protest auf dem Kiebinger Gelände „Herdweg/Galgenfeld“, wo ein Gewerbegebiet entstehen soll. Der Spruch in roter Schrift („Hier blüht euch was“) ist angelehnt an das Motto für die (erfolglose) Bewerbung Rottenburgs zur Landesgartenschau. Der Blick geht von Kiebingen Richtung Rammert und Weiler. Archivbild: Eisele

Wie viel das Ganze die Stadtkasse kosten wird, könne sie noch nicht sagen, so Reinke, denn das hänge von der Teilnehmerzahl ab. Allerdings gebe es Reserven im Haushalt, die die Verwaltung bei solchen Anlässen anzapfen könne. Dass diejenigen, die mitradeln, sich automatisch von den Argumenten der Stadtverwaltung überzeugen ließen, glaubt Reinke nicht. Sie gehe davon aus, dass auch Gegner des geplanten Gewerbegebiets Galgenfeld/Herdweg in Kiebingen mitfahren werden. Er rechne mit 30 bis 40 Teilnehmenden, sagte Neher – „wenn’s gut läuft“.

Bei dem Quiz mitmachen kann auch, wer nicht an der Radtour teilnehmen will. Bis 1. Oktober kann man die Antwortbögen im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen abgeben. Die Gewinner werden unter allen abgegebenen richtigen Antworten ausgelost.

Die Radtour am Sonntag (siehe Infobox) führt durch die Rottenburger Gewerbegebiete. Die Teilnehmenden bekommen nicht nur kostenlos gekühlte Getränke, sondern zwischendurch auch einen Imbiss. Mehr noch: Die Stadtverwaltung hat sich Quizfragen ausgedacht und verleiht laut Einladung „tolle Preise“ an die Gewinner. Wer gut abschneidet, hat Aussicht auf Familien-Gutscheine, wahlweise für einen Besuch im Freibad oder in der Freizeitarena Rottenburg mit 3D-Minigolf und Bowling.

Sonntägliche Radtour durch die Gewerbegebiete

Los geht’sam Sonntag um 14 Uhr bei den Stadtwerken Rottenburg (Siebenlindenstraße 19). Der erste Stopp ist gegen 14.20 Uhr auf dem Elsässer-Gelände in der Kernstadt. Weitere Zwischenhalte sind unter anderem gegen 16.45 Uhr in Seebronn beim Heizungs- und Sanitärbetrieb Keuler oder beim Jugendhaus und gegen 18 Uhr bei der Tennishalle in Ergenzingen.

Zwischendurch gibt es gegen 16 Uhr einen Imbiss in der Gaststätte „Sonne“ in Oberndorf. Zurück geht es (ohne weitere Stopps) von Ergenzingen über Wolfenhausen, Remmingsheim und das Weggental. Die Ankunft am Rottenburger Marktplatz ist für etwa 19.35 Uhr geplant. Die Strecke ist knapp 33 Kilometer lang. Die reine Fahrtzeit beträgt laut Stadt zweieinhalb Stunden. Aktuelle Infos während der Radtour gibt es unter 0160/99075154.