Mosbach. Das teilte das Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) am Mittwoch ohne Details mit. Das Gericht hatte am 19. März einen 21-jährigen Mann wegen Mordes und Körperverletzung für neun Jahre und sechs Monate ins Gefängnis geschickt. Ein 27-jähriger Mitangeklagter wurde wegen unterlassener Hilfeleistung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Tat hatte sich im Juni 2017 in Elztal ereignet. Die Urteile sind damit noch nicht rechtskräftig.