Mit einem Spion zum Erfolg

SV Wachendorf – SG Herzogsweiler-Durrweiler.Wenn Wachendorfs Coach Markus Link an die Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison denkt, wird ihm ganz mulmig: Da verlor seine Mannschaft nämlich beide Spiele deutlich – in der Hinrunde mit 0:4, in der Rückrunde 3:5. Link ist sich deshalb sicher: „Es wird sehr schwer werden.“ Verzichten muss er am Sonntag zudem auf Marvin Petzschner (Urlaub), Flori...