Mit jeder Faser ihres Körpers

Nun ist das so seine spezielle Sache, zugegebenermaßen sogar ein wenig delikat – und zwar immer dann, wenn US-Ski-Star Lindsey Vonn über ihren Körper spricht oder diesen sprechen lässt: Zu Beginn des Jahres hatte die vierfache Gesamt-Weltcupsiegerin bekanntlich ein Buch vorgestellt mit dem Titel „Strong is the new Beautiful“. Darin lässt die alpine Diva des Skisports (zum wiederholten Mal) die Hüllen fallen. Hier sollte Mann sich nicht vergaloppieren: Von nichts kommt nichts? Von Vonn schon.

Zwei Wochen vor dem Start in die Ski-Weltcup-Saison hoch über Sölden auf dem Rettenbachferner hat sich Lindsey Vonn wieder zu Wort gemeldet, obwohl sie selbst erst in ein paar Wochen im kanadischen Lake Louise in die Saison einsteigt. Wer hätte es gedacht: Das Glamour-Girl des Skisports hört auf den eigenen Körper, den sie auf und neben den Pisten der Welt wie kaum eine andere einzusetzen weiß. Nun kommunizierte das US-Ski-Haserl, dass sie sich nur noch diesen einen Winter Zeit geben würde, um ihren größten sportlichen Traum zu erreichen. Im kommenden Frühjahr beendet die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihre Karriere. Skier abschnallen, Handschuhe abstreifen, Rennhelm absetzen, Skianzug ausziehen . . .

Bis zum nächsten März will sie den Uralt-Rekord von Ingemar Stenmark brechen. Die schwedische Ski-Legende der 1970er und 1980er Jahre feierte 86 Weltcup-Siege. Vonn kommt bisher auf 82. Mindestens fünf Siege will die zweifache Weltmeisterin in den kommenden Monaten also noch schaffen. Dann ist für die einstige Jugend-Freundin und spätere Dauer-Rivalin von Maria Höfl-Riesch Schluss, und der alpine Skisport wird einen seiner letzten weiblichen Mega-Stars verlieren.

Aber bei Lindsey Vonn muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Denn mit jeder Faser ihres durchtrainierten Körpers hatte sie noch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar erklärt, sie wolle so lange fahren, bis sie die Stenmark-Marke geknackt habe. Nun sagte sie dem US-Sender NBC, sie werde auch aufhören, falls sie die Bestmarke des Schweden nicht überbieten sollte. „Wenn ich sie erreiche, würde ein Traum wahr werden. Wenn nicht, hatte ich trotzdem eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Ich bin immer noch die Skifahrerin mit den meisten Siegen aller Zeiten.“ Bescheidenheit und Lindsey Vonn – das war noch nie ein harmonischer Parallelslalom.

Neben den herausragenden sportlichen Fähigkeiten und den vielen Verletzungen fiel die 33-Jährige immer auch durch einen großen Glamourfaktor auf. Erotische Fotos oder ihre frühere Beziehung mit Golfstar Tiger Woods sorgten für Aufsehen. Auf Instagram folgen Vonn, die mittlerweile mit dem Eishockeyprofi P.K. Subban liiert ist, rund 1,6 Millionen Fans. (mit dpa)